Suecia vuelve al lápiz y papel: Por qué uno de los países más tecnológicos está reduciendo la educación digital

Sostiene que las clases sin pantallas crean mejores condiciones para que los niños se concentren y desarrollen sus habilidades de escritura y lectura.

Desde 2025, las escuelas infantiles ya no están obligadas a usar herramientas digitales y las tabletas no se entregan a niños menores de dos años .

Este año entrará en vigor una prohibición de teléfonos móviles en las escuelas, incluso para uso educativo.

A las escuelas ya se les han asignado más de US$200 millones de dólares en subvenciones para invertir en libros de texto y guías para profesores. Un nuevo plan de estudios diseñado para reforzar el aprendizaje basado en libros de texto está previsto para 2028 .

"Leer libros reales y escribir en papel real, y contar con números reales sobre papel real, es mucho mejor si quieres que los niños adquieran el conocimiento que necesitan ", argumenta Forsell.

El cambio de enfoque siguió a una consulta en 2023 que involucró a investigadores académicos, organizaciones docentes, organismos públicos y municipios.

"Hay mayor conciencia sobre la perturbación que la tecnología está causando en las aulas" , dice la doctora Sissela Nutley, neurocientífica vinculada al Instituto Karolinska en Estocolmo, quien forma parte de quienes han expresado preocupaciones sobre el uso de herramientas digitales.

Nuttley asegura que los alumnos pueden perder la concentración al ver lo que otros niños hacen en las pantallas.

También señala un creciente cuerpo de investigaciones internacionales que sugiere que leer textos en dispositivos digitales puede dificultar que los niños procesen la información y que el uso intensivo de pantallas puede incluso afectar el desarrollo cerebral de los alumnos más jóvenes.

MUCHA PANTALLA, MÁS REZAGO

El gobierno espera que el regreso a métodos de enseñanza más tradicionales ayude a mejorar la posición de Suecia en el ranking de Pisa, el referente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materias educativas básicas.

Antes Suecia era una estrella, pero luego las puntuaciones cayeron en picado en 2012 y, tras una breve recuperación, experimentaron otra caída significativa en matemáticas y lectura en 2022.

Aunque se mantiene ligeramente por encima de la media de los países de la OCDE, Suecia tuvo peores resultados en alfabetización en 2022 que países como Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca y Finlandia. Casi una cuarta parte (24%) de los estudiantes de 15 o 16 años no alcanzó un nivel básico de comprensión lectora.

"Sabemos que los niños que han estudiado con muchas pantallas durante su formación escolar van rezagados en las encuestas internacionales", dice Forsell.

Un informe sobre educación en Suecia, publicado por la OCDE en enero de este año, concluyó que en conjunto los alumnos suecos se benefician del acceso a herramientas digitales.

Sin embargo, destacó una alta prevalencia de distracciones digitales en las aulas suecas y encontró que un uso intensivo de dispositivos digitales en las clases de matemáticas se correlacionaba con resultados más bajos.

A pesar de ello, las puntuaciones seguían siendo notablemente más altas que entre quienes no usaban ningún dispositivo digital.

Andreas Schleicher, director de educación de la OCDE, llama a la cautela al atribuir la "causa y efecto".

Y sugiere que la adopción más "extrema" de tecnología en Suecia, en comparación con otros países, probablemente haya influido en sus resultados.

"Simplemente introdujo muchos dispositivos y tecnología en las aulas sin una intención pedagógica clara, sin metas claras", argumenta.

EL RIESGO DE LA EDUCACIÓN ANALÓGICA

Pero en Suecia, la estrategia gubernamental de volver a los libros ha provocado intensos debates en la comunidad empresarial.

Un nuevo informe de la asociación comercial Swedish Edtech Industry advierte que una educación más analógica pone en riesgo que los alumnos estén poco preparados para futuros empleos.

"Todo el mundo necesita habilidades básicas digitales para entrar en el mercado laboral", dice Jannie Jeppesen, directora ejecutiva de la asociación y exprofesor.

Cita un informe reciente de la UE que estima que el 90% de los empleos pronto requerirán habilidades digitales.

Jeppesen también está preocupada por el impacto en el emprendimiento y la innovación.

Actualmente, Suecia es la principal fábrica europea de "unicornios" tecnológicos (empresas valoradas en US$1.000 millones o más), en relación con el tamaño de su población.