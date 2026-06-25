Suben a 235 los fallecidos y 4.300 los heridos en Venezuela tras devastadores terremotos

El ministro de Salud, Carlos Alvarado , entregó un nuevo balance de los daños humanos causados por los terremotos.

En la televisión estatal, la autoridad informó que el número de fallecidos ascendió a 235 personas.

"En el sistema público, hemos atendidos al corte de las siete de la noche del día de hoy más 4.300 heridos (…) y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud".

Por su partel, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, en una declaración desde La Guaira, la región más afectada por el desastre natural, confirmó que son más de 70.000 las familias damnificadas en el estado.

Más de 100 edificios colapsaron completamente allí, agregó, dato que coincide con el previamente anunciado por una agencia de la ONU.

"Los efectos son devastadores", añadió, haciendo un llamado a los venezolanos a que confíen en su gobierno.

"No los vamos a dejar solos", cerró.

Las ciudades de Caraballeda y Catia La Mar concentran la mayoría de las afectaciones, según el ministro.

En los lugares donde se cayeron los edificios "no podemos llegar nosotros con una máquina a levantar", explicó, subrayando que ese es ahora el desafío.

"Tenemos que hacer un trabajo para verificar que la persona está con vida, cómo actuar, cómo trabajar". (Imagen: Getty Images)

PURANOTICIA // BBC MUNDO