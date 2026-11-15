'Starship' de SpaceX logra su primer aterrizaje exitoso tras misión orbital

La nave 'Starship' de la empresa SpaceX ha completado con éxito su primera maniobra de aterrizaje tras una misión en órbita, lo que abre la puerta a su posible reutilización.

La nave ha sido apresada con éxito por el sistema de la torre de lanzamiento Mechazilla, según ha informado la compañía. "¡Mechazilla ha atrapado la 'Starship'! ¡Felicidades a todo el equipo de SpaceX por este logro increíble!", ha publicado en redes sociales.

Es la primera vez en la historia de los cohetes que la fase superior de un cohete logra regresar a la superficie terrestre y posarse verticalmente tras una misión en órbita.

El cohete ha pasado volando sobre zonas pobladas de Texas y México antes de llegar a la torre de la Starbase de Boca Chica, en Texas, Estados Unidos. También ha sobrevolado la isla South Padre y la propia base está a menos de ocho kilómetros del público más cercano.

LA NASA FELICITA A SPACEX Y LO CALIFICA COMO ALGO "CASI MÁGICO"

La NASA --la agencia del Gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil-- ha felicitado en sus redes sociales a Elon Musk y a su empresa SpaceX, refiriéndose al acontecimiento como algo "casi mágico".

El administrador principal de la NASA, Jared Isaacman, ha señalado que ha sido un "gran día" y ha agradecido a la empresa norteamericana la oportunidad de que hagan partícipe a la comunidad con "imágenes de alta resolución", asegurando que "cada día se convence a más gente... de estar un paso más cerca de la Luna".

La agencia espacial estadounidense mantiene una estrecha relación con Space X, ya que financia con miles de millones de dólares a la empresa privada para desarrollar la nave 'Starship', pieza clave que servirá como módulo de aterrizaje en el programa lunar Artemis.

PURANOTICIA