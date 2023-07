Soldado estadounidense fue detenido en Corea del Norte tras cruzar la frontera deliberadamente

De alguna manera logró salir de la terminal aérea y llegar a la Zona Desmilitarizada, a unos 54 kilómetros del aeropuerto.

Motivos desconocidos

"Pensé que era una mala broma al principio, pero cuando no volvió, me di cuenta de que no era una broma y luego todos reaccionaron y fue una locura", señaló.