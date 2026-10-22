Sitios web de todo el mundo quedan desactivados tras detectarse una falla de seguridad crítica en internet

Varias agencias de ciberseguridad instaron a las organizaciones que no puedan aplicar las soluciones a tiempo a que consideren la posibilidad de cerrar sus sitios web.
Gobiernos y organismos internacionales instaron a los sitios web a abordar dos fallos críticos de ciberseguridad hallados en un lenguaje de programación que sustenta gran parte de internet.
Las vulnerabilidades se detectaron en el lenguaje de programación PHP y el miércoles por la tarde se publicó una solución.
Varias agencias de ciberseguridad indicaron a las organizaciones que no puedan aplicar las soluciones a tiempo a que consideren la posibilidad de cerrar sus sitios web, lo que ha obligado a entidades como el gobierno finlandés, el ayuntamiento de Edimburgo y la BBC a desconectar algunas páginas.
Los fallos fueron descubiertos utilizando inteligencia artificial (IA).
La empresa de ciberseguridad Wiz, involucrada en el descubrimiento, afirmó que se trataba de las "vulnerabilidades más graves jamás descubiertas" por la IA, que está transformando el panorama cibernético.
En Finlandia el gobierno cerró temporalmente los servicios web públicos, mientras que la agencia de ciberseguridad de Países Bajos anunció el miércoles que desconectaría su propio sitio web debido a las vulnerabilidades.
La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) emitió un consejo similar en X para que las organizaciones desconectaran sus sistemas si no podían actualizarlos con la solución.
"Estas vulnerabilidades suelen proporcionar una vía directa al sistema de archivos o a la base de datos del servidor", aseguraba la NSA.
Mientras tanto, la Casa Blanca afirmó que las agencias federales estaban trabajando con los principales laboratorios de IA para acelerar la solución del problema.
En una publicación en X, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, instó a la gente a comprobar si sus sitios web públicos funcionaban con PHP.
Por su parte, en Reino Unido el gobierno anunció que utilizó sistemas de IA para encontrar 500 nuevas vulnerabilidades en "áreas importantes del sector público".
La información la dio el secretario de Estado para la IA, Kanishka Narayan, durante una entrevista a la BBC.
La Fundación Wikimedia, que gestiona la popular enciclopedia en línea Wikipedia, ha declarado que está abordando las vulnerabilidades de seguridad.
"Hemos desactivado otros sistemas como medida de precaución hasta que puedan ser actualizados de forma segura", dijo en un comunicado.
Eso provocó que algunas personas no pudieran acceder a ciertas partes de Wikipedia el miércoles.
El sitio web del ayuntamiento de Edimburgo también se volvió inaccesible, al igual que las plataformas en línea de varios programas de la BBC, entre ellos Doctor Who y The Traitors.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO)