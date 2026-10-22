Sitios web de todo el mundo quedan desactivados tras detectarse una falla de seguridad crítica en internet

Gobiernos y organismos internacionales instaron a los sitios web a abordar dos fallos críticos de ciberseguridad hallados en un lenguaje de programación que sustenta gran parte de internet.

Las vulnerabilidades se detectaron en el lenguaje de programación PHP y el miércoles por la tarde se publicó una solución.

Varias agencias de ciberseguridad indicaron a las organizaciones que no puedan aplicar las soluciones a tiempo a que consideren la posibilidad de cerrar sus sitios web, lo que ha obligado a entidades como el gobierno finlandés, el ayuntamiento de Edimburgo y la BBC a desconectar algunas páginas.

Los fallos fueron descubiertos utilizando inteligencia artificial (IA).

La empresa de ciberseguridad Wiz, involucrada en el descubrimiento, afirmó que se trataba de las "vulnerabilidades más graves jamás descubiertas" por la IA, que está transformando el panorama cibernético.

CIERRES EN TODO EL MUNDO

En Finlandia el gobierno cerró temporalmente los servicios web públicos, mientras que la agencia de ciberseguridad de Países Bajos anunció el miércoles que desconectaría su propio sitio web debido a las vulnerabilidades.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) emitió un consejo similar en X para que las organizaciones desconectaran sus sistemas si no podían actualizarlos con la solución.