Sismo 8,2 en Filipinas: SHOA evalúa posible amenaza de tsunami para Chile

Un fuerte terremoto registrado la tarde de este domingo en Filipinas activó los protocolos de monitoreo del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), organismo que evalúa una eventual amenaza de tsunami para las costas de Chile.

El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 8,2 y fue localizado a 49 kilómetros al sur de General Santos, en territorio filipino, según los reportes preliminares difundidos por organismos especializados.

Tras conocerse el evento, el SHOA inició el proceso de análisis para determinar si las características del sismo podrían generar alteraciones en el nivel del mar con impacto en el territorio nacional.

La evaluación contempla la revisión de antecedentes técnicos y modelaciones que permitan establecer si existe o no riesgo para las costas chilenas, procedimiento que habitualmente se realiza en coordinación con centros internacionales de monitoreo de tsunamis.

Por el momento, las autoridades no han emitido alertas ni órdenes de evacuación, ya que el proceso de análisis continúa en desarrollo.

Desde los organismos de emergencia se indicó que cualquier información relacionada con una eventual amenaza será comunicada oficialmente una vez concluida la revisión técnica correspondiente.

El monitoreo se mantiene activo mientras especialistas analizan la magnitud, profundidad y ubicación exacta del terremoto para determinar si reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami que pudiera afectar las costas del Pacífico.

Se espera que durante las próximas horas el SHOA entregue un pronunciamiento definitivo respecto de los efectos que este evento sísmico podría tener para Chile.

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