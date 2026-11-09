Sindicatos de Francia rechazan alza del salario mínimo y convocan a nueva huelga nacional

Las principales organizaciones sindicales de Francia rechazaron este lunes el aumento del salario mínimo anunciado por el Gobierno, al considerar que la medida es insuficiente. En respuesta, convocaron a una nueva jornada de huelga para el próximo 17 de noviembre, con el objetivo de exigir incrementos salariales mayores.

La convocatoria reúne a organizaciones como la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos (UNSA), la Federación Sindical Unitaria (FSU) y la Unión Sindical Solidaria (Solidaires), cuyos representantes calificaron de "inconcebible" la propuesta presentada por el Ejecutivo.

En ese contexto, la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, llamó a "todos los trabajadores, jubilados y jóvenes a hacer del 17 de noviembre un "nuevo gran día de manifestaciones".

"Si los salarios no aumentan y si nuestras demandas no son atendidas, las movilizaciones continuarán. Ahora es momento de que las negociaciones comiencen en todas partes. Esto debe llevar a un aumento de los salarios", ha agregado.

Por su parte, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), a través de su secretaria general, Marylise Léon, también cuestionó la medida y sostuvo que una subida del 1,6% de los salarios mínimos es "insuficiente". Sus declaraciones se produjeron luego de que el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, anunciara un aumento del salario mínimo a 1.502 euros a partir del 1 de diciembre.

Sin embargo, de los 23 euros de incremento anunciados, 18 euros corresponden al reajuste automático que ya estaba previsto para el 1 de enero, por lo que el aumento adicional efectivo será de apenas 5 euros. La cifra fue cuestionada por Binet, quien ironizó: "No da ni para una chocolatina".

En tanto, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, defendió la decisión del Ejecutivo y aseguró que se trata de "el segundo aumento más alto en 20 años" de historia, aunque reconoció que "aún hay más que hacer". En un intento por reducir las tensiones, también afirmó que "no es solo algo simbólico", según informaciones recogidas por el diario 'Le Figaro'.

Pese a estas declaraciones, el jefe de Gobierno admitió que la medida "no es suficiente" y reconoció la existencia de "preocupaciones políticas de cara al futuro", en un escenario marcado por la continuidad de las protestas estudiantiles en las calles.

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