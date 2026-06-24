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SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6,9 que se registró al norte de Japón

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El terremoto tuvo una profundidad de unos 50 kilómetros y se produjo en una zona donde en los últimos meses se han reportado repetidamente fuertes sismos.

SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6,9 que se registró al norte de Japón
Miércoles 24 de junio de 2026 19:34
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Un sismo de magnitud 6,9 sacudió la zona costera al norte de Japón, indicó la Agencia Meteorológica del país

El movimiento telúrico se produjo frente a la costa oriental de Iwate, sin registrarse peligro de tsunami.

El organismo añadió que el terremoto tuvo una profundidad de unos 50 kilómetros y se produjo en una zona donde en los últimos meses se han reportado repetidamente fuertes sismos.

Según el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), las características movimiento telúrico "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

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