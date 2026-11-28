El Senado de Argentina aprobó un proyecto de ley que suspende las elecciones primarias del próximo año, una medida con la que se busca evitar sobresaltos políticos y nerviosismo en los mercados financieros en un momento marcado por las crecientes dudas sobre las opciones de reelección del presidente, Javier Milei.

El presidente argentino consiguió así una pequeña victoria en un momento en el que los inversores han seguido de cerca estas medidas como indicios de su capacidad para alcanzar acuerdos con la oposición en un momento de mayor vulnerabilidad política.

El proyecto deberá se refrendado por la Cámara de Diputados, la cual ya ha aprobado el proyecto de Presupuesto para el año 2027.

Aunque las primarias -conocidas como las PASO- se crearon para que los votantes seleccionaran simultáneamente al candidato de cada partido, la mayoría de las formaciones llegan a ellas con sus aspirantes ya decididos, convirtiendo la cita realmente en una gran encuesta dos meses antes de las elecciones.

La supresión de las PASO otorgaría a Javier Milei mayor margen para consolidar los resultados de sus medidas económicas antes de las elecciones presidenciales, al tiempo que dificultaría una eventual contienda unida del peronismo o una posible candidatura de la expresidenta Cristina Kirchner, sobre quien pesan recursos judiciales pendientes.

Según informa la agencia Bloomberg, los inversores ven con optimismo el proyecto de ley porque acortaría el prolongado calendario electoral argentino, que suele comenzar en mayo y extenderse hasta noviembre, una etapa en la que el peso suele perder valor porque los ciudadanos y los inversores compran dólares para proteger su dinero ante la incertidumbre política.

Este sistema de primarias ya desencadenó fuertes turbulencias en los mercados durante las campañas presidenciales de 2019 y 2023, así como antes de la victoria de Milei en las elecciones legislativas del año pasado.

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