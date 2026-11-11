Sede de la cadena RCN en Cali fue blanco de un ataque explosivo: no se registraron heridos

Las instalaciones de la cadena RCN en Cali, en el sur de Colombia, fueron objeto de un ataque explosivo a manos de dos hombres a bordo de una motocicleta que atacaron lanzaron un artefacto que dejó daños materiales menores, sin registrar personas heridas.

La Alcaldía de Cali se activó para detener a los responsables, llegando a ofrecer una recompensa a quien proporcione información que permita identificar y capturar a los autores del ataque.

De acuerdo con la información compartida por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, solo se identificaron daños materiales en el lugar, pero no se presentó ninguna persona herida o lesionada por la explosión.

“He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal”, escribió.

Por su lado, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su "rechazo" al atentado registrado durante la madrugada de este miércoles contra la sede de RCN.

"Atacar un medio pone en peligro a quienes informan y amenaza el derecho ciudadano a recibir información", denunció.

(Imagen: Flip.org)

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