Secretario de Defensa de EE.UU. califica la iniciativa de juicio político como una "maniobra publicitaria"

Pete Hegseth mostró este martes en el Pentágono una actitud desafiante y una retórica cargada de veneno durante su primera conferencia de prensa en seis meses, en un momento en el que el secretario de Defensa de Estados Unidos se encuentra bajo una fuerte presión.

Gran parte de su ira se dirigió contra el congresista republicano Thomas Massie , quien ha presentado una moción para su destitución ( impeachment ).

La autoridad lo descalificó, tildándolo de "congresista descontento y derrotado" que encabeza una "farsa" y una " maniobra publicitaria ".

Sin embargo, en muchos sentidos, esta conferencia de prensa tuvo un único destinatario: el presidente Donald Trump .

Una y otra vez, Hegseth vinculó su propio destino al del presidente. Afirmó que las operaciones militares en Irán y Venezuela —que ahora se sitúan en el centro del proceso de destitución— fueron "ordenadas por el comandante en jefe y, posteriormente, por mí mismo" .

Añadió que, si mantenerse al lado del presidente lo ponía en el punto de mira, él "aceptaría esa compañía cualquier día de la semana". Esta postura llama la atención.

Hegseth se ha hecho eco, en repetidas ocasiones, de la retórica y las declaraciones públicas del presidente, algo que volvió a demostrar este martes: arremetió contra los medios de comunicación, denunció a sus enemigos políticos e incluso empleó las mismas palabras que utiliza el propio Trump.

EL DILEMA DE TRUMP

Si decide mantener a su secretario de Defensa, corre el riesgo de dar la impresión de que no ha captado el mensaje de los votantes.

Si lo destituye, podría interpretarse como una admisión de que la guerra con Irán se ha convertido en un lastre político interno perjudicial.