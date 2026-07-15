Se eleva a 4.829 la cifra de fallecidos por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que se registró hace tres semanas ascendió a 4.829.

Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas que quedaron sin vivienda en 17.907, según el balance difundido en la cuenta de Telegram de la autoridad.

Asimismo, hay 20.857 personas en 106 campamentos transitorios, uno menos que el reportado este martes, según este nuevo balance.

Según el balance de Rodríguez, hay unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Cabe señalar que un cargamento de 42 toneladas de ayuda humanitaria llegó este miércoles a Venezuela desde Madrid destinado a la atención de familias afectadas en el estado de La Guaira.

(Imagen: Getty Images)

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