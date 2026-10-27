Rusia y Ucrania acuerdan un alto el fuego en Oleshki tras gestiones de Melania Trump

Las fuerzas militares de Rusia y Ucrania suspendieron temporalmente las hostilidades en la localidad de Oleshki, en la región de Jersón, con el propósito de facilitar el desarrollo de una operación humanitaria destinada a atender a la población civil afectada por la guerra.

El cese al fuego comenzó a las 3:00 horas de este martes y fue confirmado tanto por el Ministerio de Defensa ruso como por el comisionado de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Dmitro Lubinets. Moscú se refirió a la medida como un "régimen de silencio".

Oleshki, que permanece bajo ocupación rusa, se ha convertido en uno de los territorios más golpeados por el conflicto. Según los antecedentes difundidos, decenas de miles de personas enfrentan condiciones extremas de supervivencia, con acceso limitado a alimentos, electricidad y medicamentos.

Lubinets destacó que la operación se está desarrollando mediante la mediación y coordinación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en colaboración con Yana Lantratova, quien encabeza el equipo negociador ruso y ejerce como comisionada para los Derechos Humanos.

El funcionario ucraniano aseguró que su país está cumpliendo los compromisos asumidos y remarcó que la protección de los civiles y el respeto de los acuerdos alcanzados constituyen las principales prioridades de Kiev.

Desde Rusia, el Ministerio de Defensa también confirmó la suspensión de los ataques en el sector de Jersón, argumentando que la medida responde a los preparativos necesarios para ejecutar la operación humanitaria.

La iniciativa recibió además el respaldo del enviado especial ruso para la cooperación y la inversión económica internacional, Kirill Dmitriev, quien aprovechó el anuncio para destacar la participación de Washington y cuestionar la postura de las autoridades europeas.

A través de sus redes sociales, Dmitriev sostuvo que Donald Trump y su equipo han promovido una estrategia centrada en la asistencia humanitaria y la búsqueda de la paz, en contraste con lo que calificó como una postura belicista. En ese contexto, afirmó que los funcionarios de la Unión Europea y del Reino Unido deberían aprender de ese enfoque.

MOSCÚ ABRE LA PUERTA

La Presidencia rusa también valoró la posibilidad de extender este tipo de acuerdos a otras zonas afectadas por el conflicto. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, calificó como "absolutamente posible" establecer pausas similares por razones humanitarias.

Además, agradeció la intervención de la Administración estadounidense y destacó el papel atribuido a Melania Trump en las gestiones para concretar el acuerdo en Oleshki.

Desde Moscú plantearon que esta experiencia podría convertirse en un precedente para abordar situaciones humanitarias similares en otros territorios afectados por la guerra, aunque el anuncio se refiere, por ahora, al cese de las hostilidades en esta localidad de la región de Jersón.

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