Rusia responde a las acusaciones de Trump y asegura que no intervino en las elecciones de Estados Unidos de 2020

El Gobierno de Rusia respondió este viernes a las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante un discurso televisado volvió a sostener que Moscú intentó intervenir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, además de apuntar a China y a "otros adversarios".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que nunca ha existido evidencia sólida que respalde esas afirmaciones y recordó que las investigaciones realizadas por las propias autoridades estadounidenses descartaron una injerencia rusa en esos comicios.

En ese contexto, Peskov respondió que "todas las investigaciones e indagaciones realizadas por las agencias de Inteligencia de Estados Unidos concluyeron que Rusia no influyó en absoluto en las elecciones estadounidenses".

El vocero del Kremlin enfatizó además que dichas conclusiones "no han venido ni de nuestras fuerzas de seguridad, ni de nuestros organismos, sino de los estadounidenses", agregando que todas las investigaciones llegaron a la misma conclusión: que Moscú no intervino en las elecciones que culminaron con la victoria de Joe Biden.

No obstante, el informe más relevante sobre la materia, elaborado por la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos y publicado en 2021 durante la administración de Joe Biden, sí atribuye al presidente ruso, Vladimir Putin, haber "ordenado operaciones para denigrar la confianza pública en el sistema electoral". Sin embargo, el documento precisa que "a diferencia de lo ocurrido en 2016", durante la primera victoria de Trump, "no se observan esfuerzos cibernéticos rusos para acceder a la infraestructura electoral".

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