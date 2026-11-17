El Kremlin no descarta que los ataques del Ejército ucraniano contra el puente de Crimea estén relacionados con la reunión que sostendrán los presidentes Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping este jueves, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean).

"No se puede descartar", deslizó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien calificó los ataques como "terroristas". Sin embargo, descartó que estos hechos tengan algún impacto en los planes de Moscú para el encuentro, que se desarrollará en la ciudad china de Shenzhen entre el 18 y el 19 de noviembre.

Peskov afirmó que Rusia continuará con sus operaciones militares mientras "el régimen de Kiev sigue atacando objetivos civiles". En esa línea, subrayó que "nunca" ningún proceso de negociación ha estado sujeto a un alto el fuego. "Hemos dicho precisamente que nos oponemos a cualquier tipo de tregua (...)las hostilidades continúan", zanjó.

En ese contexto, el portavoz advirtió que, "si no se abren las vías adecuadas" para que Rusia alcance sus objetivos por medios pacíficos, estos serán conseguidos "por la vía militar". Así lo manifestó durante una entrevista concedida al portal de noticias Vesti.

Por otra parte, la Fiscalía rusa abrió una investigación por los "ataques terroristas" perpetrados este lunes y martes por el Ejército ucraniano contra el puente de Crimea, una infraestructura estratégica para Moscú que ya ha sido blanco de ofensivas en otras ocasiones desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, destacó que los ataques fueron resultado de varias semanas de preparación. Además, celebró el uso de proyectiles y drones de fabricación nacional y aseguró que la ofensiva provocó "daños importantes" en el puente que conecta la península de Crimea con la región rusa de Krasnodar.

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