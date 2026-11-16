Rusia intercepta cifra récord de 1.336 drones ucranianos en una noche: alrededor de 600 apuntaban a Moscú

Las autoridades de Rusia anunciaron este lunes el derribo de 1.336 drones lanzados durante la noche por el Ejército de Ucrania, una cifra récord de aparatos no tripulados interceptados en una sola jornada desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022.

De acuerdo con un comunicado difundido en sus redes sociales, el Ministerio de Defensa ruso informó que los sistemas de defensa antiaérea lograron interceptar y destruir los drones sobre un total de dieciséis regiones y territorios.

Entre las zonas donde fueron neutralizados los aparatos se encuentran Moscú, Tver, Bélgorod, Briansk, Kursk, Kaluga, Tula, Riazán, Oriol, Vorónezh, Vladímir, Smolensk, Nizhni Nóvgorod, Rostov, Krasnodar y la anexionada península de Crimea, además de las aguas de los mares de Azov y Negro.

Por su parte, el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobianin, precisó que alrededor de 600 drones se dirigían hacia la región de Moscú entre las 17.00 horas del domingo y las 08.00 horas de este lunes.

"La mayoría de ellos fueron destruidos por el sistema de defensa aérea del Ministerio de Defensa en puntos distantes", ha señalado Sobianin, quien ha confirmado que otros 191 aparatos fueron neutralizados cuando se aproximaban directamente a la ciudad de Moscú, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales.

El ataque supera el anterior récord registrado el pasado 29 de octubre, cuando las defensas antiaéreas rusas informaron del derribo de 1.214 drones ucranianos en una sola noche, en el contexto de la ofensiva aérea cruzada que mantienen ambos países.

PURANOTICIA