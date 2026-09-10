Rusia descarta intento de ataque con dron contra avión de Zelenski y acusa a Kiev de "provocación"

Las autoridades de Rusia rechazaron este jueves las denuncias sobre un supuesto intento de ataque con un dron contra el avión que trasladó a Noruega al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y acusaron a Kiev de intentar generar una "provocación".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguró que la "efímera amenaza" contra el avión de Zelenski "no existió", según informó el diario ruso "Izvestia".

"Los propios ucranianos lo han reconocido", manifestó Peskov, quien de esta manera negó que la aeronave presidencial ucraniana haya estado en riesgo durante su traslado desde Moldavia hacia Noruega.

Las declaraciones del portavoz del Kremlin se produjeron después de que el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, afirmara el miércoles que el avión estuvo "a punto" de ser alcanzado por un dron tras despegar desde Moldavia durante la noche del martes.

"Su avión estuvo a punto de ser derribado por un dron cuando iba a despegar de Moldavia, así que esa es la realidad a la que (Zelenski) se enfrenta, y tiene que viajar de un lado a otro y trabajar para conseguir ese apoyo", señaló el primer ministro.

Zelenski viajó el martes por la noche a Oslo, la capital noruega, para asistir al funeral del rey Harald V, en medio de la continuidad de las gestiones internacionales del mandatario ucraniano para conseguir apoyo para su país.

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