Rusia condena orden de arresto contra Raúl Castro y acusa a EE.UU. de buscar venganza

El Gobierno ruso manifestó este martes su "rechazo categórico" a la decisión de una jueza de Estados Unidos de emitir una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro, calificándola de "infundada" y describiendo al exmandatario como "un amigo de Rusia".

"La emisión de una orden de arresto por parte de un juez de Miami contra el histórico líder de Cuba, el general del Ejército Raúl Castro, cuenta con nuestro rechazo categórico y firme condena", declaró el Ministerio de Exteriores ruso, que sostuvo que "la presentación de esta acusación infundada y fabricada, más de 30 años después, no parece otra cosa que una venganza por parte del lobby anticubano de Miami".

En esa línea, Moscú señaló en un comunicado que "los análisis políticos y legales" sobre el derribo de dos avionetas en 1996, en aguas internacionales, pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, ya fueron abordados mediante la resolución 1067 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El incidente es atribuido personalmente a Raúl Castro por las autoridades estadounidenses.

La cartera de Exteriores destacó que dicha resolución "no pide medidas para que nadie rinda cuentas personalmente", lo que, a su juicio, "implica 'de facto' un acuerdo por parte del Consejo, incluido Estados Unidos, de que el incidente había quedado resuelto en este sentido".

"Nos gustaría subrayar que una mayor escalada de las tensiones en torno a la Isla de la Libertad -en referencia a Cuba-, que atraviesa actualmente momentos sumamente difíciles debido a un bloqueo comercial, económico, financiero y energético sin precedentes, podría conducir a la desestabilización de toda la región de América Latina y el Caribe", ha alertado.

"En caso de que se produjera un estallido social en Cuba, es muy probable que se desencadene una migración masiva de ciudadanos cubanos hacia los países vecinos, lo cual podría derivar en una crisis social para dichas naciones", ha explicado Moscú, que ha advertido que "esta decisión judicial podría haber sido percibida simplemente como la expresión de los sentimientos de ciertas personas si no fuera por lo ocurrido a principios de año en Venezuela".

Con estas declaraciones, Rusia aludió a la operación militar lanzada por Estados Unidos en Caracas, que dejó más de un centenar de muertos y terminó con "el secuestro" del expresidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, un hecho que, según Moscú, tuvo lugar "en violación de todas las normas y principios del Derecho Internacional".

Ante este escenario, el Ministerio de Exteriores ruso reafirmó su "solidaridad inamovible con el Gobierno de la fraternal Cuba" y expresó su disposición a "seguir reforzando los estrechos lazos de amistad, apoyo mutuo, asistencia y cooperación exhaustiva" con las autoridades de la isla.

"Estamos seguros de que el indomable pueblo cubano y sus dirigentes responderán con dignidad ante el más reciente ataque de aquellos extranjeros que le desean el mal", ha remarcado. "Deseamos al amigo de Rusia, el compañero Raúl Castro, buena salud y que conserve ese valor, esa valentía y esa fortaleza que le son consustanciales", ha zanjado.

PURANOTICIA