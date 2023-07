"Reprimí y golpeé para servir a Ortega": la confesión de un policía en Nicaragua que pagó su "traición" con cárcel y exilio

Nunca lo he negado: yo reprimí, golpeé. Me arrepiento de esas actitudes, pero siento que no ocasioné daños más que dar patadas, golpes o hacer capturas.

Lo que me hizo cambiar fue lo que ocurrió cuando el 19 de abril de 2018 me mandaron a Masaya, donde había manifestaciones.

Cuando salí del hospital yo estaba cegado y seguía apoyando al gobierno. Le decía a mi familia que cuando me recuperara me iba a vengar de la pedrada, que al primero que agarrara lo iba a dejar en silla de ruedas, lo iba a matar .

En los dos meses siguientes de reposo en casa fue que abrí los ojos, porque las noticias las miraba con otra visión, no con la que decía la Policía. En la Policía no nos dejaban ver medios independientes, solo los del gobierno.

Eso me llenó de furia y dije: hasta aquí no más, yo no soy un asesino, yo juré defender a mi patria.

Imágenes como esta, del funeral de un manifestante abatido a tiros por la Policía en Masaya, fueron habituales durante las protestas del verano de 2018.

Una comisionada de la policía me llamó y me dijo que me presentara. Yo le dije que no iba a seguir reprimiendo al pueblo. Ella me respondió “atente a las consecuencias”.

Luego dos oficiales de inteligencia trataron de convencerme de que volviera, pero cuando me negué comenzaron a amenazarme y me acusaron de haber matado a un chavalo de la juventud sandinista en mi barrio.

Me intentaron convencer varias veces de que trabajara para ellos, pero yo respondía que no. Y me volvieron a decir que me atuviera a las consecuencias.

El 10 de agosto de 2018 fui sacado de mi casa por grupos paramilitares, acuerpados de la Policía Nacional y de la juventud sandinista. Me capturaron a mí, a mi hermana, a mi mamá, mi padrastro y un vecino y nos trasladaron a una celda en Jinotepe.

Mi familia sí había participado en los tranques, pero yo había estado en casa, convaleciente de la pedrada. Me dijeron que yo había participado en los tranques, pasado información, que la Policía Nacional me había dado de comer y así era cómo les pagaba.

Liberaron a mi madre y a mi hermana, y a mí me procesaron. Me acusaron de 18 delitos y me pusieron una condena de 25 años. Me acusaron de terrorismo, lavado de dinero, tráfico de drogas, porte de armas y uso indebido del emblema de la policía nacional y del ejército. Cuando traté de defenderme, la jueza me dijo que no tenía derecho a hablar.