Una serie de fallas en los servicios de Apple se han producido este martes 17.

Usuarios han reportado dificultades para acceder a iCloud, App Store, Apple Pay y otras plataformas de la compañía.

La caída de Apple afecta a Estados Unidos, México y países de Latinoamérica.

La plataforma Downdetector detectó un incremento significativo de notificaciones sobre errores de conexión, problemas de autenticación y fallas en diferentes servicios del ecosistema de la empresa, inconvenientes que comenzaron a registrase durante la mañana en Estados Unidos.

En Latinoamérica también se vivió esta interrupción, no obstante, todavía no existe un balance oficial que permita determinar el alcance de las afectaciones en cada país.

El sitio especializado MacRumors también informó sobre dificultades en servicios adicionales, como Apple Music y el soporte de la compañía.

Mientras que la compañía reconoció inicialmente problemas en el componente iCloud Account & Sign In, encargado de gestionar el acceso a las cuentas de sus usuarios.

Posteriormente, una actualización de la página de estado de Apple recogida por MacRumors también identificó interrupciones en App Store, Apple Music y AppleCare on Device.

En tanto, el portal de estado para desarrolladores mostró incidencias en herramientas como Accounts, App Store Connect, Apple Music API, Apple Music Connect y Apple Podcasts Connect.

Cabe señalar que hasta el momento, Apple no ha presentado una explicación técnica definitiva sobre el origen de todas las fallas registradas durante este martes.

(Imagen: Depositphotos)

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