Renuncia el jefe de la lucha antiterrorista de EE.UU. al considerar que Irán "no presentaba una amenaza inminente"

Alegó, además, que "funcionarios israelíes de alto rango" e influyentes periodistas estadounidenses habían sembrado "desinformación", lo que llevó a Trump a desviarse de su ideario de America First ("Estados Unidos Primero").

"Este eco se utilizó para engañarlo y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos", continúa la carta. "Eso era una mentira".

Kent, seguidor de Trump durante muchos años que se postuló sin éxito al Congreso en dos ocasiones, fue confirmado en su cargo por un estrecho margen en julio del año pasado.

Muchos demócratas criticaron entonces sus vínculos con grupos extremistas, entre ellos miembros de los Proud Boys.

Durante la audiencia de confirmación, Kent también se negó a retractarse de sus afirmaciones de que agentes federales habían fomentado los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE.UU., o de que Trump había ganado las elecciones de 2020.

En el Centro Nacional de Antiterrorismo reportaba directamente a la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y supervisaba el análisis y la detección de posibles amenazas terroristas procedentes de todo el mundo.

Anteriormente, Kent había sido desplegado en el extranjero con las fuerzas armadas estadounidenses en 11 ocasiones, entre ellas un servicio con las fuerzas especiales del Ejército de EE.UU. en Irak.

Se convirtió en agente paramilitar de la CIA antes de abandonar el servicio gubernamental tras la muerte de su esposa.

En su carta, Kent citó esta tragedia y también su servicio militar, afirmando que "no puede apoyar el envío de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no reporta ningún beneficio al pueblo estadounidense ni justifica el costo de vidas estadounidenses".

Desde que Trump inició su segundo mandato en enero de 2021 se han producido varias dimisiones de altos funcionarios de su administración Trump, entre ellas la de la directora de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores, Margaret Ryan, y el presidente del Kennedy Center, Ric Grenell.