Reino Unido, Alemania y otros países rechazan involucrarse en el conflicto contra Irán

Reino Unido, Alemania, Australia, Francia y Japón se encuentran entre los países que han declarado que no tienen previsto enviar buques para involucrarse en la guerra contra Irán. Durante una rueda de prensa en Downing Street el lunes, el primer ministro británico, Keir Starmer declaró que Reino Unido no se verá "involucrado en una guerra más amplia" en Irán y que está "trabajando con sus aliados" en un plan viable para reabrir el Estrecho de Ormuz, pero insistió en que no se trataría de una misión de la OTAN.

"NO ES UNA GUERRA DE LA OTAN"

Por su parte, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, rechazó las exigencias del presidente estadounidense diciendo: "Esta no es nuestra guerra, no la empezamos nosotros".

Y el portavoz del canciller alemán Friedrich Merz declaró el lunes que la guerra contra Irán "no tiene nada que ver con la OTAN" y "no es una guerra de la OTAN".

Más tarde, el propio Merz descartó la participación de su país en la guerra.

"Carecemos del mandato de las Naciones Unidas, la Unión Europea o la OTAN, exigido por la Ley Fundamental. Por lo tanto, desde el principio quedó claro que esta guerra no es asunto de la OTAN", declaró en una rueda de prensa en Berlín.

Añadió que ni Estados Unidos ni Israel consultaron a Alemania antes de iniciar su campaña.

"Por eso, ni siquiera se plantea la cuestión de cómo Alemania podría involucrarse militarmente en este conflicto", concluyó.

En Japón, el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, declaró el lunes ante el Parlamento: "En la situación actual con Irán, por el momento no estamos considerando lanzar una operación de seguridad marítima".

En Australia la ministra de Infraestructura y Transporte, Catherine King, también descartó el envío de buques de guerra al estrecho durante una entrevista con la cadena ABC el lunes.

En China, un portavoz de la embajada de ese país en Washington no especificó si Pekín aceptaría la petición de Trump, pero afirmó que todas las partes tienen la responsabilidad de garantizar un suministro energético estable y sin obstáculos.

Y en Corea del Sur, la oficina presidencial afirmó el domingo que el país "mantendría una estrecha comunicación con Estados Unidos sobre este asunto y tomaría una decisión tras una cuidadosa revisión".

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que Teherán no ha solicitado un alto el fuego ni ha intercambiado mensajes con Estados Unidos, y aseguró que el Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado "a nuestros enemigos".

Araghchi declaró: "Ellos (los estadounidenses) piden a otros países que vengan a ayudarlos para que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto... desde nuestra perspectiva, está abierto".