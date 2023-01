Quién es Dinorah Figuera, la sustituta de Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional opositora de Venezuela

"Recibimos una Asamblea Nacional con diatriba y conflicto. Yo vengo de haber recuperado mi salud luego de un cáncer muy agresivo. Yo he dado testimonio de ser una mujer valiente que trabaja en unidad", aseguró Figuera en sus primeras declaraciones tras ser designada como presidenta del parlamento opositor para el período 2023-2024.

"Todo el tiempo recibía amenazas de muerte (...) Un día, recibí una llamada urgente de un compañero diputado que me decía que me fuera inmediatamente para una embajada, porque me estaba buscando el Sebin".