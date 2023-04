Qué tan efectivas son las cada vez más populares aplicaciones de fertilidad

Sin embargo, la doctora Annabel Sowemimo, de la clínica de salud sexual del NHS en Leicester, Inglaterra, afirma que el método no es adecuado para todas las mujeres .

"Si tu estilo de vida no es estable, si no estás en el mismo lugar y no tienes acceso a tu calendario, tu termómetro, si tu patrón de sueño es irregular, todas estas cosas pueden dificultar y reducir la confiabilidad del método", advierte.