Qué ha pasado en Sierra Leona a cinco años de declarar emergencia nacional por el alto número de violaciones

"La enmienda de 2019 estipula que sólo el fiscal general puede firmar correctamente una acusación. Así que eso ha planteado un desafío a la hora de llevar las acusaciones a los tribunales".

El ministro de Información, Chernor Bah, admite que éste no es un proceso perfecto, pero afirma que es "un proceso que seguiremos mejorando" .

Pero rechaza la idea de que no haya habido avances.

"Creo que las reformas sistémicas que hemos implementado están ahí. Las nuevas leyes están ahí. Y creo que esas medidas han logrado una sensación general de que ya no estamos en los días oscuros de 2019 ".

No ha recibido nueva información de la policía, por lo que recurrió a publicar la foto del presunto sospechoso en Facebook .

"Quiero que la gente me ayude a buscar al joven. Estoy atormentada y no soy feliz. No quiero que le pase a ningún otro niño lo que le pasó a mi hija".

(Imágenes: BBC MUNDO, Getty Images)

PURANOTICIA // BBC MUNDO