"¡Qué alegría volver a Chiclayo!": León XIV celebra masiva misa en la ciudad de Perú que lanzó su carrera hacia el papado

Las autoridades peruanas han estimado la asistencia a la misa en Pampas de Pimentel en más de 900.000 personas.
El Papa León XIV llegó a Perú el miércoles por la tarde procedente de Argentina.
El pontífice de 71 años visitó por primera vez el país cuando tenía 30 años, siendo un misionero agustino.
Luego de casi dos décadas viviendo ahí en dos grandes periodos, Robert Prevost celebró la vuelta al país como líder católico mundial.
Poco después, aterrizó en Chiclayo procedente de Lima, donde fue recibido por un numeroso grupo de autoridades civiles y religiosas, así como un amplio grupo de niños con banderines.
La bienvenida incluyó bailes folclóricos y una banda de música.
Después, León XIV abordó un vehículo cerrado para dejar la base aérea y dirigirse a Pampas de Pimentel, donde una multitud lo esperó para la celebración de una misa.
Empezó su homilía con un saludo especial para Chiclayo, donde vivió hasta 2023. "Queridos hermanos y hermanas, ¡qué alegría volver a Chiclayo!", expresó León XIV, seguido de aplausos de los miles de asistentes a la misa.
"Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes. Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud en estos momentos de prueba, que con ayuda de Dios estoy superando", continuó.
Las autoridades peruanas han estimado la asistencia a la misa en Pampas de Pimentel en más de 900.000 personas.
(Imagen: Silvia Izquierdo - AP)
PURANOTICIA // BBC MUNDO