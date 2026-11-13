"¡Qué alegría volver a Chiclayo!": León XIV celebra masiva misa en la ciudad de Perú que lanzó su carrera hacia el papado

Poco después, aterrizó en Chiclayo procedente de Lima, donde fue recibido por un numeroso grupo de autoridades civiles y religiosas , así como un amplio grupo de niños con banderines.

Después, León XIV abordó un vehículo cerrado para dejar la base aérea y dirigirse a Pampas de Pimentel, donde una multitud lo esperó para la celebración de una misa.

Empezó su homilía con un saludo especial para Chiclayo, donde vivió hasta 2023. "Queridos hermanos y hermanas, ¡qué alegría volver a Chiclayo!", expresó León XIV, seguido de aplausos de los miles de asistentes a la misa.

"Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes. Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud en estos momentos de prueba, que con ayuda de Dios estoy superando", continuó.