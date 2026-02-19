Putin se reunió con canciller cubano y reiteró su "rotundo rechazo" a bloqueo de EE.UU.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha recibido en Moscú al ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, a quien ha reiterado el "rechazo rotundo" del Kremlin al bloqueo de Estados Unidos que en las últimas semanas ha agravado la aguda crisis económica de la isla caribeña.

"Ya conoce nuestra postura al respecto: rechazamos rotundamente tales medidas. La posición de nuestro Ministerio de Exteriores es clara, inequívoca y se ha articulado abiertamente", ha reafirmado ante Rodríguez, tras reconocer los "inmensos retos" que enfrenta el pueblo cubano desde hace "décadas" y "su lucha por el derecho a vivir según sus propias reglas y a defender sus intereses nacionales".

Putin, que ha dicho "alegrarse" de reunirse con el jefe de la diplomacia cubana, ha defendido las "especiales" relaciones que mantienen Moscú y La Habana y en este sentido ha destacado que desde el Kremlin "siempre hemos apoyado a Cuba en su lucha por la independencia, por el derecho a seguir su propio camino de desarrollo, y hemos apoyado constantemente al pueblo cubano".

En esta línea, el dirigente ruso ha celebrado el desarrollo "positivo" de las relaciones bilaterales, si bien no ha aportado más detalles sobre el encuentro con el ministro de Exteriores cubano.

Rodríguez, por su parte, ha manifestado su "profundo" agradecimiento a Putin, con un mensaje en su cuenta de X, donde ha destacado el "carácter histórico y fraterno" de las relaciones entre los dos países, así como su "de continuar consolidándolas en todos los sectores".

"Trasladé un cálido saludo del general de Ejército Raúl Castro y del presidente, Miguel Díaz-Canel. Expresé la gratitud de Cuba por el invariable apoyo de Rusia frente al bloqueo y el cerco energético que tanto dañan a nuestro pueblo", ha apuntado.

