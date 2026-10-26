Putin felicita a su "querido amigo" Lula da Silva por su reelección y destaca su liderazgo en Brasil

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó este lunes a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria en la segunda vuelta electoral y destacó sus cualidades de liderazgo, así como su compromiso con el desarrollo y la soberanía del país sudamericano.

"Querido amigo, acepte mis más sinceras felicitaciones con motivo de su reelección para el puesto de presidente de Brasil", ha dicho Putin en una carta enviada a Lula da Silva tras el anuncio de su victoria.

"Los resultados de la votación han confirmado plenamente el reconocimiento, por parte de sus conciudadanos, de sus destacadas cualidades de liderazgo, así como el respaldo al rumbo de desarrollo social y económico sostenible del país y a la defensa de su soberanía y sus legítimos intereses en la escena internacional", ha agregado.

Putin también aprovechó la ocasión para felicitar al mandatario brasileño por su cumpleaños, que celebrará este martes al cumplir 81 años, y le deseó "buena salud, felicidad, bienestar y nuevos éxitos en sus labores gubernamentales, en beneficio del amigo pueblo de Brasil", según la misiva publicada por el Kremlin.

CHINA E IRÁN

Por su parte, el Gobierno de China también felicitó este lunes a Luiz Inácio Lula da Silva y manifestó su disposición a reforzar los vínculos bilaterales entre ambos países, con el objetivo de profundizar la cooperación y avanzar en una agenda común.

"China felicita a Lula por su victoria en la segunda vuelta de las presidenciales y está preparada para trabajar con Brasil para seguir avanzando en la construcción de una comunidad entre China y Brasil con un futuro compartido", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun.

Finalmente, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se sumó a las felicitaciones y expresó su interés en impulsar el desarrollo de las relaciones bilaterales con Brasil, poniendo énfasis en la cooperación mutua y el fortalecimiento del multilateralismo.

"Espero que durante su nuevo mandato, las relaciones de amistad entre Irán y Brasil se expandan aún más y que la cooperación entre ambos países en áreas de interés común avancen, en línea con los intereses comunes de las dos naciones y el refuerzo del multilateralismo, el desarrollo y la paz internacional", declaró.

Asimismo, Pezeshkian transmitió a Lula sus mejores deseos para que "tenga éxito en esta importante responsabilidad" al frente del país sudamericano, además de expresar "sus deseos de prosperidad" para Brasil, según un mensaje publicado por la Presidencia iraní.

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