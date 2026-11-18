El presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestó este miércoles en Shenzhen sus expectativas ante la reunión trilateral que sostendrá este jueves con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec). Al respecto, afirmó que espera obtener "grandes beneficios potenciales" del encuentro.

Durante su intervención en el Foro, recogida por la agencia rusa de noticias Interfax, Putin destacó que la Apec ofrece oportunidades para promover el diálogo constructivo entre las principales economías, permitiendo que sus líderes puedan "sentarse a una misma mesa e intercambiar opiniones, resolver cualquier desacuerdo entre Estados en política, economía y seguridad buscando compromisos y equilibrando intereses".

"Por ello, espero grandes beneficios potenciales de la próxima reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos, prevista al margen de la cumbre de Apec", señaló el mandatario ruso.

Asimismo, defendió que, en el actual escenario internacional, marcado por la fragmentación económica y el aumento de los riesgos militares y políticos, es necesario privilegiar la unidad por sobre la desunión, la igualdad frente a la hegemonía y la asociación en lugar del aislamiento, además de fomentar el diálogo en contraposición a los ultimátums.

Por otra parte, durante una reunión bilateral con Xi Jinping, Putin destacó la sintonía diplomática entre Moscú y Pekín, asegurando que la relación entre ambos países se desarrolla de manera "estable y positiva", sobre la base del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, firmado hace un cuarto de siglo. También resaltó el objetivo compartido de impulsar "un orden mundial multipolar más equitativo" y contribuir a garantizar la estabilidad en la región de Asia-Pacífico.

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