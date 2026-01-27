Pueblo siciliano de Niscemi quedó al borde de un precipicio tras un enorme deslave: Más de 1.500 residentes fueron evacuados

No se han reportado muertos ni heridos, pero imágenes aéreas muestran varios edificios y vehículos destruidos tras caer por el precipicio.

El deslizamiento de tierra ocurrió el domingo y partes de la colina continuaron desmoronándose el lunes, según medios locales.

"Seamos claros: hay casas al borde del deslizamiento de tierra que son inhabitables", dijo a los periodistas el jefe de protección civil, Fabio Ciciliano, añadiendo que los residentes de las zonas afectadas serán reubicados permanentemente.

"Una vez que el agua se haya escurrido y el tramo en movimiento se haya detenido o disminuido su velocidad, se realizará una evaluación más precisa... El deslizamiento de tierra sigue activo", añadió Ciciliano, según informó la agencia de noticias Reuters.