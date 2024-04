Protestas en Israel: el país se divide entre apoyar o destituir a Benjamin Netanyahu

El rabino Glick señaló que los manifestante han olvidado que el enemigo verdadero en Hamás, no el primer ministro Netanyahu.

“Creo que es muy popular. Y eso es lo que irrita a esta gente. Creo que estas personas no están dispuestas a reconocer el hecho que durante tanto tiempo se han estado manifestando en su contra y todavía sigue en el poder”, comentó.

“Les exhorto a que protesten, que vengan y se manifiesten, hablen alto y claro lo que sienten, pero que tengan cuidado de no cruzar la muy tenue línea entre la democracia y la anarquía”.

Entre ellos está el Partido Sionista Religioso, liderado por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. Uno de sus parlamentarios, Ohad Tal, me dice que es “ingenuo” creer que cualquier otra cosa, aparte de más presión militar sobre Hamás, liberaría a los rehenes .

“No puedes creer que Hamás devuelva así de fácilmente a los rehenes con un acuerdo, soltar a todos y luego permitir que nosotros, sabes, matemos a todos los terroristas que liberaríamos en ese acuerdo… no es así de sencillo” , aseguró.

“Si hubiese un botón que pudieras presionar y traer de vuelta a todos los rehenes y que todo esté bien, todo israelí oprimiría ese botón. Pero no es tan fácil como crees”.

Una presencia constante en casi 3 décadas

Los israelíes tienen que tener por lo menos 40 años para recordar una época en la que Benjamin Netanyahu no fuera una figura dominante en la política del país.

“Es la mayor crisis desde 1948. Y le cuento otra cosa. Yo fui el primer jefe de gabinete de Netanyahu en 1996, así que lo conozco, y después de tres meses decidí irme. Porque me di cuenta de quién es; un peligro para Israel” , afirmó.

“Él no sabe cómo tomar decisiones, es temeroso, lo único que sabe es hablar. Y, por supuesto, vi que depende de su esposa, vi sus mentiras. Y después de tres meses le dije, Bibi, tú no necesitas asistentes, necesitas un reemplazo. Y me fui”.