Primera huelga general en España en 14 años deja al menos 40 detenidos y 653 "incidencias"

Puede que una huelga general no decida unas elecciones, pero sí puede ayudar a marcar de qué se habla en ellas, sobre todo si coinciden cerca en el calendario. En el caso de España, que vive este miércoles la primera huelga convocada por los dos grandes sindicatos del país en 14 años, el tema es la vivienda y los salarios, que no alcanzan para acceder a ella.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han registrado al menos 40 detenidos y 476 "incidencias". El transporte y otros servicios públicos en toda España sufrieron graves interrupciones. Varios factores la convierten en una convocatoria de huelga atípica. El primero es el momento elegido para celebrarla: dos días antes del inicio de la campaña electoral y 18 días antes de las elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre.

Por eso, dicen los expertos, la huelga es inevitablemente un acontecimiento político, y lo que pase en esta jornada se leerá en clave electoral.

El segundo es contra quién se dirige. El gobierno del socialista Pedro Sánchez la apoya y afirma que se hace "a favor de derechos" y no en contra de nadie, aunque personas cercanas al círculo del mandatario llegaron a afirmar que era "contra la oposición". Es decir, en contra de partidos que no están en el gobierno central desde 2018. Y eso también es inusual.

El presidente del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, dijo que si esta "es una huelga contra la oposición", se trata de "un disparate que no existe en ningún país de la Unión Europea".