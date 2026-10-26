Presidente Kast felicitó a Lula por su reelección: "Chile y Brasil tienen mucho futuro en común"

El Presidente José Antonio Kast sostuvo una conversación telefónica con el mandatario reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien felicitó por su triunfo electoral en segunda vuelta.

Tras el diálogo, el mandatario chileno destacó el futuro común de Chile y Brasil y reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales, impulsando la integración económica y la cooperación en el combate al crimen organizado en la región.

"Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección", señaló el Jefe de Estado en su cuenta de X.

"Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región", cerró el mandatario.

Lula logró un nuevo mandato tras imponerse con el 51,79% de los votos válidos (64,2 millones) frente al 48,21% (59,8 millones) del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.

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