Presidente de Perú da un portazo al corredor humanitario planteado por José Antonio Kast: "Esa medida está descartada"

El presidente peruano José Jerí descartó un corredor humanitario regional que facilite el retorno a Venezuela de los migrantes en situación irregular, tal como lo había planteado el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast.

La máxima autoridad del vecino país señaló que la migración irregular en Perú “es un problema” y lo atribuyó a la “debilidad” de la fronteras.

“Una de las primeras medidas que habíamos conversado como alternativa, como escenario, la hemos descartado, a propósito de nuestra conversación que hemos sostenido hace un par de días, que era eventualmente un corredor humanitario”, expresó.

“Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país. El problema de nuestro país, que se desencadena con el tema de la inseguridad, es justamente la migración irregular porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país. Eso también es una realidad plena”, agregó.

“Esa medida -del posible corredor humanitario- está descartada y tenemos que ver con Cancillería qué método vamos a poder realizar, en forma colectiva, para darles las facilidades para que los irregulares puedan volver a su país, una vez que se venga a recuperar el orden democrático en Venezuela y también exista la voluntad de parte de los que están acá”, sentenció.

