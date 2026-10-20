Presidente de Cuba arremete contra orden de captura de Raúl Castro en Estados Unidos: la calificó de "patético circo miamense"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó la orden de detención emitida en Estados Unidos contra el exmandatario Raúl Castro, a quien las autoridades estadounidenses vinculan con el derribo de dos aviones civiles ocurrido en 1996. El gobernante calificó la iniciativa judicial como un "patético circo miamense" y cuestionó su fundamento legal.

"La repudiable acción contra el General de Ejército en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico", manifestó Díaz-Canel en un mensaje difundido a través de redes sociales.

La orden fue emitida este lunes por las autoridades estadounidenses, que buscan detener al hermano del fallecido Fidel Castro por el cargo de "conspiración para cometer asesinato". La acusación está relacionada con el derribo de dos aeronaves civiles que pertenecían a Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos, en aguas internacionales en 1996.

El incidente terminó con la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y un residente de aquel país.

Frente a la acción judicial, Díaz-Canel defendió la figura de Raúl Castro, uno de los principales líderes históricos de la Revolución cubana, y advirtió que los cuestionamientos contra él encontrarán una respuesta de respaldo al proceso revolucionario en la isla.

El mandatario también describió la iniciativa como una "maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos", al tiempo que la vinculó con lo que considera una política de hostilidad de Washington hacia La Habana.

En ese contexto, Díaz-Canel sostuvo que la medida responde a los intentos de Estados Unidos por justificar el bloqueo económico contra Cuba y las consecuencias que este tiene para la población, en medio del endurecimiento de las restricciones comerciales y energéticas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

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