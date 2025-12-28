Presidente de Colombia remueve alto mando de las Fuerzas Armadas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció una profunda remodelación de la cúpula de las Fuerzas Armadas con el objetivo de enfrentar “los desafíos del 2026”. La decisión se tradujo en la sustitución de hasta ocho comandantes y segundos comandantes de las distintas ramas militares, marcando uno de los cambios más relevantes en la conducción castrense durante su mandato.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado subrayó que “la prioridad será la seguridad y la democracia”, agradeciendo al mismo tiempo la labor de los comandantes salientes. Según Petro, su gestión contribuyó a avanzar en la transformación del territorio hacia la legalidad y a liberar a comunidades rurales del impacto del narcotráfico, reafirmando su compromiso con una paz duradera.

El mandatario destacó entre los principales logros de la actual cúpula militar el récord histórico de incautación de cocaína alcanzado en 2025, la neutralización de más de 4.400 integrantes de carteles del narcotráfico y el aumento de los efectivos de la fuerza pública en un 6%, contrastando con las reducciones registradas en gobiernos anteriores.

En la misma línea, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó un “reconocimiento sincero y respetuoso” a los comandantes salientes, resaltando la legalidad de sus acciones y los impactos obtenidos contra economías criminales y grupos armados. Asimismo, valoró el respaldo ciudadano, señalando que las Fuerzas Militares alcanzaron un índice de favorabilidad del 76,6%, el más alto de los últimos años.

Según lo informado por el Ejecutivo, el nuevo alto mando quedará encabezado por el general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general de las Fuerzas Militares, acompañado por el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño como jefe de Estado Mayor Conjunto. En el Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial también se designaron nuevos comandantes y segundos comandantes, con el objetivo de fortalecer la conducción estratégica y operativa de las instituciones de cara al próximo período.

PURANOTICIA