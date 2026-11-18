El presidente de China, Xi Jinping, llamó a defender el orden internacional, el multilateralismo y la estabilidad de las cadenas de suministro globales, frente a un escenario que describió como marcado por el avance del "unilateralismo y el proteccionismo".

El mandatario encabezó la inauguración de la Cumbre de Directores Ejecutivos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizada en la ciudad china de Shenzhen, instancia que reúne a líderes empresariales de la región y que antecede a una importante agenda diplomática.

"Actualmente, la situación internacional es compleja y volátil, el crecimiento económico mundial carece de impulso y el unilateralismo y el proteccionismo campean a sus anchas", señaló Xi durante su discurso.

Frente a la disyuntiva entre "apertura o cierre, cooperación o división", el presidente chino sostuvo que la estabilidad y la seguridad son "la base de la prosperidad". Asimismo, instó a resolver las diferencias entre países mediante "el diálogo y la consulta", y defendió la construcción de un "mundo multipolar equitativo y ordenado", junto con una globalización económica inclusiva.

En materia comercial, Xi Jinping planteó la necesidad de proteger el sistema multilateral basado en normas, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como eje central. También llamó a eliminar las barreras a la inversión y avanzar en la creación de un Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico.

La actividad dio inicio a una agenda diplomática de alto nivel en Shenzhen, que contempla para este jueves una reunión entre Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Según lo previsto, el encuentro trilateral abordará materias relacionadas con la estabilidad estratégica, el control de armas nucleares tras la expiración del tratado Nuevo START y las crisis que afectan a Medio Oriente.

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