Presidente de Argentina Javier Milei asegura que "ahora se viene el cambio del régimen monetario"

La maxima autoridad Argentina, Javier Milei, ha augurado este viernes una "nueva etapa" tras aprobarse la noche del jueves 27 su 'ley ómnibus', un "hito histórico y monumental", que según sus detractores, supondrá el desmantelamiento del Estado, con bajada de impuestos a las grandes fortunas, despidos masivos, recortes y privatizaciones.

La Ley Bases, que así es como se llama oficialmente, ha logrado 147 votos a favor, contando con el apoyo de los tradicionales socios del Gobierno, otros 107 en contra y dos abstenciones, tras un debate que se ha prolongado más de 13 horas y en el que también se ha votado, con éxito para Milei, algunos puntos del paquete de reformas fiscales, como la vuelta del impuesto a las ganancias.

"Ya pasó la etapa del déficit fiscal cero, ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Ahora se viene el cambio del régimen monetario", ha celebrado Milei en una entrevista para el canal de televisión del diario 'La Nación'.

"Es un hito histórico y monumental", ha asegurado, que pone a Argentina en el camino hacia "cuadruplicar" el PIB per cápita "para empezar a parecerse a países como Alemania, Francia e Italia".

Este primer triunfo legislativo de Milei trae consigo la creación de un nuevo ministerio, ha anunciado, para agilizar estas reformas, que estará liderado por el expresidente del Banco Central de Argentina, Federico Sturzenegger, encargándose de llevar a cabo los cambios necesarios para "ganar libertad económica".

"La semana que viene hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger y vamos a sacar lo que él llama 'Ley de Hojarascas', que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico", ha explicado.

"En la cabeza tengo parecernos a Irlanda, un país que era el más miserable de Europa y hoy tiene un PIB per cápita 50 por ciento superior al de Estados Unidos. A mí con eso no me alcanza. Yo quiero que Argentina sea el país más libre del mundo", ha enfatizado.

