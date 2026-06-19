Posponen reunión entre Estados Unidos e Irán en Suiza para implementar acuerdo bilateral

El encuentro previsto para este viernes en Suiza entre los equipos estadounidense e iraní para la implementación del memorando de entendimiento fue "pospuesto", según confirmó el Ministerio de Exteriores suizo, después de que Pakistán, mediador en el proceso, anunciara la cancelación de la reunión.

"Las primeras negociaciones sobre la aplicación del acuerdo estaban previstas para el viernes 19 de junio de 2026 en Bürgenstock, en el cantón de Nidwalden. Estas se han pospuesto por el momento", indicó la diplomacia helvética en un comunicado en el que señala la disposición de Suiza a "facilitar las conversaciones".

"Los trabajos preparatorios pertinentes en Bürgenstock continúan", señaló sobre unos contactos que iban a incluir a Pakistán y Qatar y que ya habían sido rebajado a conversaciones de equipos negociadores y no una ceremonia de firma, después de que el acuerdo se rubricara por separado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

Este mismo viernes, el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, afirmó que el primer ministro del país y mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, Shehbaz Sharif, no viajará a Suiza como tenía previsto, y que el encuentro entre delegaciones "se ha cancelado" tras la firma telemática.

"Dado que la firma se completó de forma remota esta mañana tras la firma de los presidentes de Estados Unidos e Irán, seguida de la firma del primer ministro Shehbaz Sharif como mediador, la ceremonia de mañana (viernes) ha sido cancelada", afirmó Dar.

El Ministerio de Exteriores de Suiza manifestó en la víspera que el encuentro se mantendría "para las primeras negociaciones sobre la implementación del acuerdo". Sin embargo, las expectativas al respecto han cambiado, ya que además de las palabras del ministro paquistaní, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tampoco ha viajado a Suiza.

"Los planes para las próximas conversaciones técnicas aún no se han concretado, y la delegación estadounidense estaba preparada para partir en cuanto fuera posible", explicó la Casa Blanca.

En la misma, alega que "la logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible" y que, el vicepresidente no partiría en la noche del jueves.

No obstante, la Casa Blanca indicó que informará "tan pronto" como tenga "novedades concretas sobre los próximos pasos" y manifestó esperar que "las conversaciones técnicas" puedan comenzar "cuanto antes".

A ello se suma que, según la cadena Al Mayadeen, que cita una fuente informada, la delegación negociadora de Irán también había suspendido su viaje a Suiza, aunque la información del citado medio apunta como motivo para abortar el desplazamiento a los ataques israelíes en Líbano, que se volvieron a repetir durante esta última noche.

PURANOTICIA