"¿Por qué mamá?": Captan pánico de niño en avión que recibió un disparo en México durante recaptura del hijo de "El Chapo"

Extremar las precauciones y evitar cualquier situación de peligro son ahora sus prioridades. "Nos estamos organizando con los vecinos para poner autos en la entrada de nuestra (urbanización) privada para que no haya intentos de entrada y nos veamos amenazados".

"Claro que me preocupa que mañana (viernes) no podamos regresar a la cotidianidad. No queremos ir con preocupación a llevar a los hijos a la escuela", dice Rodríguez, productor musical.