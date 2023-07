Por qué las armas occidentales no están inclinando la balanza a favor de Ucrania en la guerra

La ofensiva de Ucrania en el sur tiene una lógica militar. Se interpreta como la clave para dividir las fuerzas rusas y alcanzar las ciudades de Melitópol y Mariúpol, hasta llegar a Crimea. Pero el foco de este eje también significa que Ucrania ahora esté atacando las líneas defensivas de Rusia donde son más fuertes.

Dice que Ucrania está lentamente desgastando al enemigo. A Rusia no le importa perder hombres, y los cambios en su cúpula militar “significan que no todo anda bien”, añade. Insiste en que Ucrania todavía no ha hecho uso de su principal fuerza de ataque.