Por qué Japón redefinió el concepto de violación y elevó la edad de consentimiento de 13 a 16 años

Por eso decidió no presentar una denuncia ante la policía.

Poca comprensión del consentimiento

Este concepto no coincidía con el de muchos otros países que definen el crimen de manera más amplia, como cualquier relación sexual o acto sexual no consentido, donde "no" significa "no".

Activistas japoneses aseguran que la legislación anterior fomentaba una cultura de escepticismo que disuadía a los sobrevivientes de denunciar ataques.

Muchos casos controvertidos

Por ejemplo, en un caso sucedido en Tokio en 2014, un hombre puso contra una pared a una niña de 15 años y tuvo relaciones sexuales con ella mientras ella se resistía.

Fue absuelto de violación ya que el tribunal dictaminó que sus acciones no hicieron "extremadamente difícil" que ella se resistiera.

La adolescente fue tratada como un adulta porque la edad de consentimiento en Japón era de apenas 13 años, la más baja de los países del G7.

"Los procesos y decisiones de los juicios varían: algunos acusados ​​no fueron condenados, incluso cuando se demostró que sus actos no fueron consensuados, ya que no hubo 'agresión o intimidación'", explica Yuu Tadokoro, portavoz de Spring, un grupo de sobrevivientes de agresión sexual.

Es por eso que Megumi asegura que no acudió a la policía después de la violación perpetuada por un compañero de la universidad.

Megumi cuenta que estaba viendo la televisión con su compañero cuando él comenzó a hacerle insinuaciones sexuales. Y le dijo "no".

Fue entonces cuando comenzó el ataque. Los dos "lucharon" por un rato, según Megumi, antes de que ella se congelara y dejara de resistir.

Esta es una respuesta bien documentada a un ataque que muchas veces no estaba cubierta por la ley, según activistas.

En los días posteriores, Megumi, quien estudia Derecho, analizó detenidamente el código penal y los precedentes del caso y se dio cuenta de que lo que había sucedido no cumpliría con los estándares judiciales de "agresión e intimidación".

Culpabilización y "segunda violación"

También había oído hablar de sobrevivientes que experimentaron culpabilización y "segunda violación": cuando los sobrevivientes vuelven a traumatizarse tras toparse con la insensibilidad de la policía o el personal del hospital.

"Yo no quería pasar por ese proceso (de investigación) por la poca esperanza que tenía de obtener justicia. Por eso no fui a la policía. Ni siquiera sabía si aceptarían mi denuncia", dice.

La BBC contactó al centro, pero este se negó a comentar sobre el caso, alegando confidencialidad.