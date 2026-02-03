Policía peruana advierte que líder de “Los Pulpos” podría estar en Chile: fue condenado a cadena perpetua en su país

La Policía de Perú advirtió que Jhonsson Smit Cruz, líder de la organización criminal conocida como “Los Pulpos”, podría estar en Chile.

Según consigna RPP, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, detalló que "hay una probabilidad sostenida de que se encuentre en Chile", luego que se confirmara que "estuvo hace unos días en Bolivia", donde fue detenida su esposa, Keisy Salvatierra.

La cónyuge del líder de la organización criminal fue expulsada administrativamente de Bolivia y se encuentra a disposición de la justicia peruana por su participación activa en secuestros contra empresarios en Trujillo.

El general señaló que este trabajo es parte de una "dinámica en contra de la criminalidad organizada [...] que ha superado las fronteras", la cual requiere un esfuerzo articulado con las fuerzas policiales de Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil.

La búsqueda de Cruz Torres, de 26 años, data desde 2024, cuando se actualizó su fotografía en un cartel de la Policía Nacional con el letrero de 'Se busca'. El líder de “Los Pulpos” es acusado de los delitos de homicidio, sicariato, extorsión y secuestro.

El general Arriola denunció que el sujeto "ha osado también en lanzar amenazas contra los efectivos de la Policía del Perú” y mencionó que informes de inteligencia advierten que la banda criminal planea la "colocación de artefactos explosivos contra los que consideran han brindado información" para la captura de sus integrantes, además de coordinar ataques dentro de los establecimientos penales.

"Es nuestro compromiso, y la realidad no nos va a ser esquiva. Así será por el bien de todos los peruanos [...]. Donde se encuentre va a ser ubicado y va a ser capturado", manifestó Arriola.

