Policía británica asegura que la exdiputada Ann Widdecombe fue asesinada en un "ataque selectivo"

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo de ella este miércoles, en su última intervención en el parlamento británico antes de ser reemplazado la semana que viene por Andy Burnham, que Widdecombe era una "distinguida política con profundas convicciones".

La líder de la oposición, la conservadora Kemi Badenoch destacó por su parte que era una mujer de "grandes principios" y que tenía un "sentido del humor muy peculiar".

La policía tiene detenido a un hombre de 28 años, británico y blanco , que viajó el miércoles 8 de julio, la misma mañana del asesinato, desde su casa en la localidad de Rotherham, en el norte de Inglaterra, hasta el hogar de la exdiputada.

Las autoridades han señalado que han obtenido una orden judicial en virtud de la Ley Antiterrorista para mantener bajo arresto al sospechoso hasta siete días, en lugar de las 96 horas habituales .

Este hombre fue detenido el sábado y, tras el descubrimiento de nuevos indicios, vuelto a arrestar este lunes, bajo sospecha de haber cometido, preparado o instigado actos de terrorismo.

El sospechoso pudo verse esa mañana saliendo de su casa en Rotherham con un objeto contundente en el bolsillo, según las imágenes de cámaras de seguridad que está analizando la policía.

El hombre emprendió entonces un viaje de más de 400 kilómetros hasta Haytor, donde vivía la antigua ministra.

Previamente, el viernes, la policía había detenido a otro hombre, de 26 años, en Newton Abbey, una localidad a 18 kilómetros de la casa de Widdecombe como sospechoso de asesinato. Sin embargo, fue puesto en libertad el sábado, tras lo cual la policía afirmó que "ya no formaba parte de la investigación".

Sobre el sospechoso, el subcomisario Laurence Taylor afirmó que se está llevando a cabo una investigación antiterrorista "en paralelo" a la investigación del asesinato, pero que el presunto homicidio "no se ha calificado como incidente terrorista en esta fase".

"Está claro que se trató de un ataque selectivo. Seguimos trabajando para comprender el alcance de la planificación o preparación, así como la motivación que se esconde tras ese ataque", señaló a los periodistas.

SE INVESTIGA EL MOTIVO

La policía no ha querido hacer comentarios por el momento sobre cuál pudo ser la motivación del asesinato.

"Hay múltiples líneas de investigación que estamos siguiendo con celeridad, entre las que se incluyen varios análisis forenses digitales", señaló el jefe de la unidad antiterrorista de la policía.

Según señalaron fuentes de la investigación al diario "The Guardian", los agentes estudian si detrás de su asesinato podría haber una causa de izquierdas o un motivo concreto.