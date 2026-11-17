El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó cuatro certificados emitidos por tribunales de Estados Unidos con el objetivo de demostrar que no tiene "ningún tipo de proceso judicial en curso" en ese país. La publicación se produce luego de las sanciones impuestas por Washington contra el político en octubre de 2025, debido a sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

"Estos cuatro certificados de circuitos de fiscalías de Estados Unidos en Nueva York, Texas y Florida demuestran que no tengo ningún proceso judicial en curso en Estados Unidos por ningún tipo de delito", señaló el exmandatario a través de un mensaje en redes sociales, en el que adjuntó los documentos mencionados.

En esa línea, Petro sostuvo que su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense y conocida como Lista Clinton, "no es más que por denunciar el genocidio en Gaza en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York hace un año".

La OFAC incluyó a Petro, a la entonces primera dama Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en dicha lista por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. La decisión se enmarcó en un escenario de tensiones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos y se produjo meses antes de que el mandatario dejara el poder, siendo sucedido por Abelardo de la Espriella.

La medida establece que todos los bienes de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Asimismo, cualquier entidad en la que estas personas tengan una participación igual o superior al 50% también queda sujeta al bloqueo. La disposición prohíbe, además, las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro del territorio de ese país que involucren bienes o intereses de las personas designadas.

En julio, el propio Petro solicitó "cordialmente" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo retirara de la lista del Departamento del Tesoro, según informó la Presidencia de Colombia un mes antes de que concluyera su mandato. Si bien la Casa Blanca no se pronunció públicamente sobre el contenido de la conversación, el entonces mandatario colombiano destacó durante el diálogo la labor de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

PURANOTICIA