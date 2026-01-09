Petro afirma que su futuro político "depende" de Trump y teme una operación militar en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que su futuro político "depende" de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y reveló que tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela temió una "operación militar" en su país.

En una entrevista concedida a la cadena Telemundo 51, explicó que "podría enfrentar una persecución de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos)" al abandonar la Presidencia de su país, que celebrará elecciones en mayo de 2026.

El mandatario ha señalado que sufriría "una parálisis económica (...) si la OFAC existe, yo tengo que mover mi vida acorde a eso". "No me queda difícil, porque yo he vivido mucho mi vida, incluso viviendo en casa de amigos cuando me perseguían", ha agregado en alusión a su pasado guerrillero.

Petro ha afirmado que si las sanciones emitidas el pasado octubre en su contra por el Tesoro de Estados Unidos "se quitan, se mejora la relación" entre Bogotá y Washington, una declaración que ha hecho un día después de mantener una conversación telefónica con el inquilino de la Casa Blanca, donde será recibido próximamente.

El presidente ha revelado por otra parte que temió que "correría la misma suerte" que Nicolás Maduro, capturado el pasado fin de semana en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas y trasladado posteriormente a Nueva York.

"Claro, incluso me lo dijeron", ha señalado al ser preguntado al respecto, antes de afirmar que temió "una operación, no sabemos cuándo, pero de tipo militar".

Petro ha insistido en que ésta "se estaba construyendo sobre Colombia" pero ha señalado que "es probable" que se haya detenido tras su llamada del miércoles con Trump. "Si alguien te está amenazando, trata de tenerle el dedo en el gatillo. Eso fue lo que, creo, se hizo", ha puntualizado.

PURANOTICIA