Peruano pasó semanas preso en su país después de que EE.UU. lo acusara por error de pedofilia y amenazas de bomba

Aún no ha superado el trauma. “Estoy intentando retomar mi vida, pero me cuesta mucho después de todo lo ocurrido”, asegura.

Detenido y exhibido

“Estaba convencido de que todo se aclararía rápido, así que le pedí a mi pareja que entregara mi computador y mi celular a la policía”, cuenta. “Podían revisar y ver que allí no había nada relacionado con bombas ni menores de edad”.

La policía peruana presentó a Eddie esposado ante los medios de comunicación.

Pero al poco de llegar a la comisaría se le informó de que iba a ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar un proceso legal allí. “Cuando el policía peruano me dijo que me iban a extraditar, no podía creerlo”, asegura Eddie.

Aunque cuando se puso realmente nervioso fue cuando una oficial le anunció que la prensa iba a llegar a las dependencias donde estaba detenido a cubrir su caso. “Sabía que eso me iba a hacer daño, así que le pedí al coronel Aldo Ávila, jefe de la oficina de Interpol, que no se me expusiera ante los medios”.

Pese a que, según su relato, el coronel Ávila le dijo que no se le exhibiría, las cosas sucedieron de otra manera.

“Me pusieron un chaleco que decía ‘detenido’ y me hicieron salir por un pasadizo. Afuera me estaban esperando las cámaras de TV. Yo me sentía muy mal. Los medios captaron mis imágenes y luego el coronel Aldo Ávila brindó unas declaraciones a los medios en los que distorsionó la realidad y dio por sentado que yo era culpable”.

En conversación con BBC Mundo, Aldo Ávila negó haber presentado al detenido a los medios de comunicación, pese a que cadenas de radio, televisión y medios de prensa locales tuvieron acceso a su rostro e identidad, que difundieron sin ocultarlas junto a las declaraciones sobre el caso que prestó el propio Ávila.