Perú en alerta por histórico fenómeno de "El Niño": Gobierno advierte "una situación terrible" e implora evacuaciones

Las autoridades peruanas advirtieron que la llegada del fenómeno de “El Niño” podría provocar “una situación terrible”, por lo que han “implorado” a las personas que viven en zonas de riesgo que evacuen sus viviendas.

“El Niño” está oficialmente activo en Perú y se pronostican lluvias por sobre lo normal en las costas norte y central, además de la sierra nororiental. En contraste, para la zona sur se esperan precipitaciones inferiores a los niveles habituales.

“Nos espera realmente una situación terrible y hay que decirlo fuerte y claro a la población”, alertó el ministro de Salud de Perú, Luis Dyer, en una entrevista con Panamericana Televisión. En la instancia, el secretario de Estado destacó que el país enfrenta un fenómeno climático que no se veía desde hace medio siglo.

Dyer explicó que, “científicamente hablando”, se trata de un fenómeno inédito en la historia reciente del país. “Va a estar por encima de cualquier esfuerzo que vamos a hacer como Gobierno”, afirmó el ministro de Salud.

Según las proyecciones mencionadas por el secretario de Estado, los efectos de “El Niño” durante este año superarían los registros de 1982, 1997 y 2016. “Está por encima de cualquier expectativa que podíamos tener”, sostuvo.

Dyer llamó a las personas que viven en zonas de riesgo a seguir las recomendaciones de las autoridades y trasladarse a alguno de los más de 30.000 albergues habilitados para recibir a quienes resulten afectados por el fenómeno.

“Yo sigo implorando a esas personas que tienen que salir de ahí, no estamos haciendo una especie de estrategia de temor y miedo, sino que es la realidad científica”, exhortó el ministro, quien advirtió sobre posibles golpes de calor sin precedentes, daños a cultivos, viviendas e infraestructuras, además de un eventual colapso de hospitales.

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