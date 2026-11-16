Pedro Sánchez y Lula da Silva se reúnen en España para abordar la defensa de las instituciones democráticas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibió este lunes en el Palacio de La Moncloa a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en un encuentro realizado en plena campaña electoral de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.

Ambos mandatarios coincidieron en la importancia de defender las instituciones democráticas y la cohesión social "frente a la amenaza ultraderechista", según informaron fuentes de La Moncloa. La reunión se llevó a cabo durante una escala del presidente brasileño en Madrid, luego de su participación en la Cumbre del Clima celebrada en Antalya, Turquía.

Sánchez y Lula, quienes comparten una postura favorable a la defensa del sistema multilateral, también abordaron el futuro de Naciones Unidas, el orden internacional y la agenda bilateral, con el objetivo de continuar fortaleciendo los vínculos económicos y sociales entre ambos países.

Aunque el PSOE tenía previsto realizar un acto de campaña junto a Lula y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, para que ambos manifestaran su respaldo a Sánchez de cara a las elecciones, la actividad debió ser cancelada a última hora debido a una afonía del mandatario brasileño. De esta manera, ambos líderes solo concretaron el encuentro institucional.

Lula ganó recientemente las elecciones presidenciales en su país, tras imponerse sorpresivamente en segunda vuelta al candidato de derecha Flavio Bolsonaro. Sánchez busca proyectar ese resultado como un ejemplo para España y, durante sus mítines, suele mencionar la victoria del mandatario brasileño para alentar a sus votantes a repetir ese escenario en las urnas.

Pese a la suspensión del acto inicialmente previsto, Sánchez y Lula sostuvieron una segunda conversación fuera del complejo presidencial, organizada por el PSOE y de "carácter político", según señalaron desde Ferraz.

En esta instancia, ambos líderes analizaron la situación de la izquierda occidental y el modelo progresista que defienden, "basado en la mejora de las condiciones laborales y una fiscalidad justa como mecanismos para generar prosperidad".

La segunda conversación también incluyó temas como la reforma de Naciones Unidas, el liderazgo que necesita la organización y los desafíos que enfrenta el futuro del orden multilateral.

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