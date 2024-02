Pedro Sánchez e Isabel Allende inauguraron en Madrid el Consejo de la Internacional Socialista

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, inauguró este fin de semana en Madrid, la apertura de la Internacional Socialista, junto a la senadora Isabel Allende, vicepresidenta de la IS, a quien le entregó sus condolencias por el grave incendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache, además de invitarla a conocer la experiencia y manejo contra incendios por parte del Centro de Protección Civil de España.

Isabel Allende destacó la solidaridad al Partido Socialista Obrero Español que “desde el año 1973, -cuando compartimos las dictaduras de Franco y Pinochet- y siempre recibimos esa solidaridad tan necesaria, desde el primer gobierno democrático de España con Chile, y quiero dar las gracias a nombre de las y los chilenos”,valorando también la inauguración de una exposición de una muestra fotográfica sobre el presidente Salvador Allende y su gobierno, en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar.

A su vez, la senadora socialista hizo un llamado a que “la Internacional Socialista necesita recuperar presencia y credibilidad, y no hemos estado a la altura de los desafíos, necesitamos recuperar liderazgo y estar presentes en este mundo desafiante, requerimos fortalecer las democracias. Necesitamos renovar nuestro pensamiento y preguntarnos a fondo sobre los nuevos planteamientos y desafíos que proponemos los socialistas, porque creo que tenemos más preguntas que respuestas, y por ello le entregamos todo nuestro apoyo y confianza a la presidencia de Pedro Sánchez para ello, en un momento global tan complejo y difícil”.

Por su parte, Pedro Sánchez, en su calidad de presidente de la IS, destacó que “la democracia y el progreso económico basados en la justicia social es el camino del socialismo en España” planteando los avances en protección, seguridad, igualdad de oportunidades para los jóvenes, participación de las mujeres y pensiones para los mayores. De igual manera, destacó que la IS se funda en la triada de la Revolución Francesa, y destacó el valor de la fraternidad, como “la convicción profunda de que todo aquello que sucede en cualquier lugar del mundo, nos concierne a todos y a todos, y por esa razón hay que mantener una actitud firme contra Putin y su invasión a Ucrania, a dos años de la invasión, exigimos su libertad. Con esa misma convicción pedimos una solución pacífica en Gaza y aunque Israel tiene derecho a velar por la seguridad de sus ciudadanos e instamos a la liberación de los rehenes, ello no justifica la muerte de civiles inocentes ni la destrucción de ciudades, y no justifica atentar contra el derecho humanitario. Israel debe asumir que la única salida es el reconocimiento de los dos Estados, y del Estado de Palestina”.

En este encuentro también participó la presidenta del Partido Socialista de Chile y senadora, Paulina Vodanovic, y en esta ocasión, asumió la Vicepresidencia de la Internacional Socialista, en reemplazo de la senadora Isabel Allende, quien ha ejercido este cargo desde 2017.

